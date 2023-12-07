تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مجلس الاتحاد الروسي الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد: "تم تحديد الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية الروسية بموجب تشريع تبناه المجلس اليوم بالإجماع".

ووفقا للمادة 102 من الدستور الروسي فإن الدعوة لانتخابات الرئيس هي السلطة الحصرية لمجلس الاتحاد، كما أوضح النائب الأول لرئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد فلاديمير بوليتاييف لوكالة "نوفوستي".

بدورها أشارت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إلى إمكانية أن تجرى الانتخابات أيام 15 و16 و17 مارس 2024، وأن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس.