نصائح مفيدة لتدفئة الطفل خارج المنزل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة "المنزل الآمن" إن الأطفال سرعان ما يتعرضون لانخفاض درجة حرارة الجسم خلال فصل الشتاء، لأن جلودهم نحيفة للغاية، ولأن نسبة حجم الجسم إلى طول القامة تسبب فقداناً أكبر للحرارة.
إطلالة البصلة
وأضافت الحركة الألمانية أنه يمكن للوالدين تدفئة طفلهم خارج المنزل خلال فصل الشتاء بإطلالة "البصلة"، التي تعتمد على الطبقات الرقيقة المتعددة، والتي لا تلتصق بالجسم تماماً.
ومن المهم أيضاً أن يشرب الطفل السوائل على نحو كاف قبل الخروج، نظراً لأن في جسمه مخزون قليل من الماء. وعندما يفقد الجسم الماء بشدة، يمكن أن يصير قوام الدم غليظاً، ومن ثم لا يمد الأنف، والأذن، وأصابع اليدين، والقدمين بالدم بشكل جيد، وتلحق بها أضرار بفعل البرودة.
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