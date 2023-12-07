نصائح مفيدة لتدفئة الطفل خارج المنزل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة "المنزل الآمن" إن الأطفال سرعان ما يتعرضون لانخفاض درجة حرارة الجسم خلال فصل الشتاء، لأن جلودهم نحيفة للغاية، ولأن نسبة حجم الجسم إلى طول القامة تسبب فقداناً أكبر للحرارة.إطلالة البصلةوأضافت الحركة الألمانية أنه يمكن للوالدين تدفئة طفلهم خارج المنزل خلال فصل الشتاء بإطلالة "البصلة"، التي تعتمد على الطبقات الرقيقة المتعددة، والتي لا تلتصق بالجسم تماماً.



ومن المهم أيضاً أن يشرب الطفل السوائل على نحو كاف قبل الخروج، نظراً لأن في جسمه مخزون قليل من الماء. وعندما يفقد الجسم الماء بشدة، يمكن أن يصير قوام الدم غليظاً، ومن ثم لا يمد الأنف، والأذن، وأصابع اليدين، والقدمين بالدم بشكل جيد، وتلحق بها أضرار بفعل البرودة.

24