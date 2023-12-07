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3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الأربعاء

12/7/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الأربعاء بلغ 3400 ميجا واط.


وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال شهر آب الماضي.

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