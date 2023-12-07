الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع له شمال غزة نتيجة نفاد وقود المركبات وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية، مما جعل إخلاء الجرحى والشهداء عملا مستحيلا، وفق بيانه.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني بوقت مسبق من صباح اليوم إنه تسلم -أمس الأربعاء- 80 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن تلك الشاحنات تشمل غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية
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