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الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

12/7/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع له شمال غزة نتيجة نفاد وقود المركبات وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية، مما جعل إخلاء الجرحى والشهداء عملا مستحيلا، وفق بيانه.

وقال ‏الهلال الأحمر الفلسطيني بوقت مسبق من صباح اليوم إنه تسلم -أمس الأربعاء- 80 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن تلك الشاحنات تشمل غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية

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