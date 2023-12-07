الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا خطط لأعمال تخريبية في روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال أحد سكان مقاطعة كالينينغراد غربي البلاد بتهمة الخيانة، جندته استخبارات كييف لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا.
وجاء في بيان عن الأمن الروسي أن الموقوف بدأ التعاون عبر الإنترنت مع موظف في الاستخبارات الأوكرانية، كلّفه بتجنيد متواطئين لإضرام النار في مواقع الاتصالات والنقل في روسيا.
وكشف التحقيق أنه جند عملاء له في 15 مقاطعة روسية لتنفيذ أعمال تخريبية، وأنه ضالع وخليته في افتعال أكثر من 15 حريقا، فيما أحبط الأمن الروسي 5 محاولات لإشعال الحرائق وقبض على 10 مخرّبين جندهم العميل الذي وقع في شباك الأمن اليوم.
MENAFN07122023000208011052ID1107552882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.