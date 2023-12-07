الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا خطط لأعمال تخريبية في روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال أحد سكان مقاطعة كالينينغراد غربي البلاد بتهمة الخيانة، جندته استخبارات كييف لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا.

وجاء في بيان عن الأمن الروسي أن الموقوف بدأ التعاون عبر الإنترنت مع موظف في الاستخبارات الأوكرانية، كلّفه بتجنيد متواطئين لإضرام النار في مواقع الاتصالات والنقل في روسيا.

وكشف التحقيق أنه جند عملاء له في 15 مقاطعة روسية لتنفيذ أعمال تخريبية، وأنه ضالع وخليته في افتعال أكثر من 15 حريقا، فيما أحبط الأمن الروسي 5 محاولات لإشعال الحرائق وقبض على 10 مخرّبين جندهم العميل الذي وقع في شباك الأمن اليوم.