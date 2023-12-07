20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح
التاريخ
12/7/2023 6:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 20 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الهوبي في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال طلب من سكان خان يونس النزوح إلى مدينة رفح باعتبارها "منطقة آمنة".
ويتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة رفح منذ الليلة الماضية.
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