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20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح

12/7/2023 6:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 20 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الهوبي في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال طلب من سكان خان يونس النزوح إلى مدينة رفح باعتبارها "منطقة آمنة".


ويتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة رفح منذ الليلة الماضية.

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