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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نرفض أي دعوة لوقف إطلاق النار

12/7/2023 6:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب ترفض أي دعوة لوقف إطلاق النار رفضًا قاطعًا لأن هذا يصب في مصلحة حماس.

وأضاف“أن الجيش الإسرائيلي يتقدم في جنوب غزة ويحاصر منزل السنوار المسؤول عن مجزرة الـ7 من أكتوبر”.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضغوطًا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة الرهائن في غزة، مؤكدًا أنه يجب على الأمين العام دعم الجهود لتقويض حكم حماس في غزة.


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