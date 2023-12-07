المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نرفض أي دعوة لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب ترفض أي دعوة لوقف إطلاق النار رفضًا قاطعًا لأن هذا يصب في مصلحة حماس.
وأضاف“أن الجيش الإسرائيلي يتقدم في جنوب غزة ويحاصر منزل السنوار المسؤول عن مجزرة الـ7 من أكتوبر”.
وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضغوطًا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة الرهائن في غزة، مؤكدًا أنه يجب على الأمين العام دعم الجهود لتقويض حكم حماس في غزة.
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