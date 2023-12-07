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زوّر عقد بناء فيلا سكنية .. إدانة وإلزام رجل بدفع 450 ألف درهم

12/7/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام رجل، بأن يؤدي لها مبلغ 500 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليه قام بتزوير عقدين، الأول عقد بناء مشروع فيلا سكنية، والثاني عقد تمويل شخصي، عبر تقليد ختم الشركة، نجح من خلاله في الاستيلاء على مبلغ 396 ألف درهم مملوك لها، مشيرة إلى أنه تمت احالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانته.

ونظراً للأضرار المادية والأدبية التي أصيبت بها الشاكية، توجهت الأخيرة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 396 ألف درهم المملوكة للشاكية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

وأشارت إلى أن الجريمة التي ارتكبها المشكو عليه، نتجت عنها أضرار مادية أخرى إضافة إلى حرمان الشاكية من المبلغ المستولى عليه، حيث فوت عليها تنفيذ مشروع بناء الفيلا بالمبلغ المتفق عليه والذي بسببه استولى على المبلغ آنف الذكر بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة ما ترى معه المحكمة تعويض الشاكية.

وعليه حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 450 ألف درهم.


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