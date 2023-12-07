«كاف» يعلن القائمة النهائية.. ثنائي عربي ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الجاري 2023، قبل حفل التوزيع 11 ديسمبر الحالي.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا على المستوى الدولي،

تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، أما داخل إفريقيا يتنافس على الجائزة

كل من بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري، وبيتر تشويليلي مهاجم صن داونز، وفينسون ماييلي لاعب بيراميدز.

ويتواجد ياسين بونو في القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى بإفريقيا مع محمد الشناوي حارس الأهلي، وأونانا حارس مانشستر يونايتد.

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب، وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق، وأليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب لعام 2023، أما

القائمة النهائية لأفضل نادي بإفريقيا، فتضم الأهلي المصري وصن داونز، والوداد المغربي.

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