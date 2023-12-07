«شينت» و«إنجازات» تطوران مجمعاً صناعياً لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في قناة السويس

وقّعت شينت – الشركة العالمية في مجال حلول إدارة الطاقة والطاقة الجديدة- اتفاقيتها الثانية في مجال الاستدامة مع شركة «إنجازات» خلال مؤتمر (COP28) في دبي.

ووفقًا للاتفاق، الذي أتم برعاية كريمة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستعمل شينت بالتعاون مع شركة «إنجازات»، التي تعد أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه في مصر، لتطوير مجمع صناعي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. على مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.

ويأتي التعاون بين كل من شينت وإنجازات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الرامية لتوطين التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وتقنيات المياه. وتمثل هذه الخطوة إحدى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إنجازات إلى الصين، والتي مهدت الطريق لمصانع شركة شينت ومراكز البحث والتطوير التابعة لها لتقديم تقنياتها المتقدمة في الجمهورية المصرية.

وأعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بهذا التعاون المميز قائلاً: «يسعدنا التعاون مع شركة شينت وإنجازات لتطوير وإنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا النظيفة في مصر، تسهم بدور هام في دعم رؤية مصر 2030 للحد من الانبعاثات الغازية، وتعمل بمثابة حافز للنمو يوفر فرصاً هامة للمستثمرين الراغبين بالانضمام إلى مجتمع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وقال تساي جيانهوا، المدير العام لشينت في غرب آسيا وأفريقيا: «بالاستفادة من قدرات سلسلة الإمدادات الصناعية وخبرات شينت لتقديم حلول الطاقة المتكاملة، نلتزم بتقديم الحلول لجعل المجمع الصناعي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة- بمنطقة قناة السويس الاقتصادية بمصر- أكثر فعالية من حيث كفاءة الطاقة و الاستدامة».

من جانبه، قال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات: «يُسعدنا التعاون مع شينت لتطوير مشروع مجمع الصناعات التكنولوجية النظيفة، والمساهمة في جهود توطين الصناعات العالمية في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمياه والتكنولوجيا النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نتطلع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للأعمال والمستثمرين، ونسعى لتوظيف خبرتنا في تطوير مرافق التكنولوجيا النظيفة لتطوير مجمع لصناعة التكنولوجيا وفق أرقى المعايير العالمية».