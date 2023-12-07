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«سبينس» تسعى لتحقيق الحياد المناخي في عملياتها بحلول عام 2040

12/7/2023 6:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت علامة «سبينس»، أحد متاجر السوبرماركت البارزة في بيع المواد الغذائية الطازجة في الإمارات، عن إطلاق استراتيجيتها للاستدامة تحت شعار «معاً أفضل 2030»، والتي تحدد مسار الشركة لتغدو أكثر استدامة، معلنة التزامها بتحقيق الحياد المناخي في عملياتنا بحلول عام 2040.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في سبينس: «نفخر بإطلاق استراتيجيتنا للاستدامة «معاً أفضل 2030»، والتي تشكل دليلاً ملموساً لالتزامنا بالممارسات التجارية المستدامة. ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات وتزامناً مع استضافتها مؤتمر الأطراف COP28، وبالتالي فما من وقت أفضل لمضاعفة التزامنا بمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة في قطاعنا».

وأضاف كومار: «تعكس استراتيجية (معاً أفضل 2030) إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات في بناء مستقبل مستدام. وتشكل هذه الاستراتيجية محطة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر مرونة، نتصور فيها عالماً تجتمع فيه الجودة الممتازة، ومصادر التوريد الأخلاقية، وحماية البيئة، والمشاركة المجتمعية في آن معاً. ويسرنا في هذه اللحظة الحاسمة كذلك أن نعلن عن التزامنا بتحقيق الحياد المناخي في عملياتنا بحلول عام 2040».

وتنسجم استراتيجية «معاً أفضل 2030» مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»، و«الحياة تحت الماء»، و«العمل اللائق والنمو الاقتصادي»، و«القضاء على الجوع»، و«العمل المناخي».

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