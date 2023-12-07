المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي توقّع اتفاقية مساطحة لإنشاء مركز تجاري في منطقة الفلاح

أعلنت "مطارات أبوظبي" اليوم عن توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي وشركة "جراند موف" العقارية القائمة في أبوظبي، لإنشاء مركز تجاري تبلغ مساحته 35 ألف متر مربّع في منطقة الفلاح الجديدة.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تمّ إبرامها على هامش معرض "الخمسة الكبار" - BIG5 Global - للبناء والتشييد في دبي، على شكل اتفاقية مساطحة تبلغ مدتها 29 عاماً باستثمار أولي قدره 65 مليونا و300 ألف درهم.

وتُعدّ مجموعة "جراند موف" شركة عقارية تملك العديد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة ومجموعة متنوّعة من العلامات التجارية الفاخرة، التي تلبي احتياجات المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وأذواقهم المرتبطة بالموضة وأسلوب الحياة.

وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "مطارات أبوظبي".. " يسرّنا أن نعلن عن اتفاقية المساطحة التي ستساهم في تطوير منطقة الفلاح الجديدة، وذلك من خلال إنشاء وجهة مجتمعية تستقطب المقيمين من أفراد المجتمع المحلي وتضمن لهم أعلى معايير الراحة والترفيه على مقربة من مكان إقامتهم. وإننا نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من خطط التنمية المجتمعية في المستقبل القريب، بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التنموية المقرّرة لهذه المنطقة".

من جانبه، قال عيسى محمد الخميري، المدير التنفيذي لشركة "جراند موف".. " يسرّنا أن يقع علينا الاختيار للبدء في إنشاء هذه الوجهة المجتمعية الجديدة، التي ستضيف قيمة ملحوظة إلى حياة المقيمين داخل منطقة الفلاح وخارجها على حدّ سواء".



