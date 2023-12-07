6.13 ملايين شيك متداولة في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني 6.13 مليون شيك، وبقيمة بلغت 36.55 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ورصدتها "المملكة"، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الثاني بنسبة 19.7%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.3 ألف شيك، مقارنة مع 22.8 ألف شيك في تشرين الأول.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر تشرين الثاني من العام الحالي 130 مليون دينار، مقابل 147 مليون دينار في تشرين الأول من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 11.5%.

وأضافت الإحصاءات أن 12.327 شيكا مرتجعا بقيمة 96.3 مليون دينار أردني في تشرين الثاني كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5.9 ألف شيك بقيمة 33.9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 67.4% مقابل 32.6% لأسباب تقنية.

وخلال تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 567 ألف شيك، مقارنة مع 688 ألف شيك في تشرين الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 17.5%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر تشرين الثاني 3.2 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.8 مليار دينار في تشرين الأول من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 15.1%.