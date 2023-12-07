شيمة عمرو المجالي ترى النور
التاريخ
12/7/2023 5:34:46 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتقدم المحامي احمد المجالي "أبو جعفر" وزوجته شيمة
المجالي والعائلة الكريمة بالتهنئة والتبريك لابنتهم الغاليه فيحاء وزوجها عمرو المجالي بمناسبة قدوم المولودة الجديدة "شيمة"
«اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».
الف مبارك...
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