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شيمة عمرو المجالي ترى النور

12/7/2023 5:34:46 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم المحامي احمد المجالي "أبو جعفر" وزوجته شيمة
المجالي والعائلة الكريمة بالتهنئة والتبريك لابنتهم الغاليه فيحاء وزوجها عمرو المجالي بمناسبة قدوم المولودة الجديدة "شيمة"

«اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

الف مبارك...

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