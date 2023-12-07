شنايدر إلكتريك وLMD توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية في دبي ومصر

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، وشركة LMD الرائدة في مجال العقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة في الإمارات ومصر. تشمل الاتفاقية مشروعي Stei8ht و One Ninety في مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD في دبي، لتنفيذ حلول المباني الذكية وبرمجيات أڤيڤا (AVEVA)، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة في المشروعات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) في دبي بحضور سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وأمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD، وحمد العبار الشريك المدير لشركة LMD UAE.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شنايدر إلكتريك بتزويد مشروعات شركة LMD UAE وLMD Egypt بحلولها المتكاملة لإدارة المباني الذكية كجزء من حرصها الدائم علي تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص. وتشمل هذه الحلول مركز العمليات الموحد من أڤيڤا، الذي يتيح التحكم المركزي للمشروع من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكل العمليات باستخدام نموذج إدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد بالإضافة إلى إدارة استهلاك المياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره ليشمل عدداً أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها. كما ستقوم شنايدر إلكتريك بتوفير لوحات الجهد المتوسط، ووحدات الربط الحلقية، ونظام إدارة المباني، وأنظمة منع انقطاع التيار، ومفاتيح النقل الأوتوماتيكي ASCO ATS، ونظام SCADA لإدارة الطاقة والتحكم لمختلف المشروعات.

وقال سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: «التوسع في تبني حلول الاستدامة، هدف عالمي في ظل التأثر بالتغيرات المناخية، لذلك تساعد تطبيقات شنايدر إلكتريك على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء، ونحن على ثقة أن حلولنا المتكاملة في إدارة مباني المستقبل ستساعد شركة LMD، على تطبيق مفهوم المدينة الذكية في مشروعاتها بدبي وأيضاً بمشروعيها في مصر Stei8ht وOne Ninety، لتحقيق هدفنا المشترك وهو تعزيز الاستدامة والعمل من أجل عالم ذي مناخ إيجابي باستخدام التكنولوجيا».

وقالت أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة: «الشراكة هي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع في منطقة دول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع كل الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. إن شراكتنا مع شركة LMD تجسد التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة، حيث نسعى إلى تقديم حلول متطورة لتوفير الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة».

وقال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD: «ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاستدامة في مشاريعنا المختلفة في LMD Egypt وLMD UAE، بما في ذلك مشروعي One Ninety وهو مشروع متعدد الاستخدامات ومشروع Stei8ht المجتمع الحصري للفلل السكنية، ومشاريعنا في الإمارات. نحن متحمسون للتعاون مع الشركات الدولية، حيث تحقق شراكتنا مع شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في إدارة الطاقة والتحكم الآلي رضى كبيراً. نحن نثق في أن حلول شنايدر إلكتريك المستدامة المتقدمة ستساعدنا في تحقيق هدفنا في تعزيز السلامة والراحة والاستدامة لعملائنا. وتعهدنا بدمج هذه المثل الأيديولوجية في مشاريعنا يعكس إخلاصنا للحفاظ على البيئة ورفع جودة الحياة للسكان».



وأكد سلطان الدور الحيوي الذي ستلعبه المدن الذكية في تشكيل مستقبل قطاع العقارات.

وأكد حمد العبار، الشريك المدير لشركة LMD UAE، أهمية الاتفاقية كجزء من اهتمام الشركة الكبير لتطبيق عناصر الاستدامة في مشاريعها، وأعرب قائلاً: «نحن سعداء بالتعاون مع شنايدر بهدف تعزيز جهود LMD UAE في تطوير مشاريع متوافقة مع اتجاهات التنمية المستدامة العالمية وحفظ البيئة. يهدف هذا التعاون إلى تطوير استراتيجيات تعزز الحلول السكنية الفعالة، مع التركيز على استخدام الطاقة المستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون عبر مشاريعنا من أجل بيئة مستدامة. تشمل الشراكة مجموعة مشاريع LMD UAE، مثل Boutique XII، وMarina Living، وBoutique 23. بالإضافة إلى ذلك، يشمل اتفاق الشراكة مشروعين من مشاريع LMD Egypt – One Ninety وStei8ht – واللذين يعتبران أمثلة حقيقية على المجتمعات الحضرية المتكاملة التي نفذت بنجاح عناصر الاستدامة الأساسية».

يبلغ إجمالي حجم استثمارات مشروع (One Ninety) 42 مليار جنيه مصري، ويشغل مساحة شاسعة تبلغ 344.315 متر مربع. يتميز المشروع بموقع استراتيجي عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري، حيث يتميز بتصاميمه الفريدة والمرافق والخدمات التي تضمن أقصى مستويات الرفاهية والتطوير للمقيمين والزوار على حد سواء. ويتضمن المشروع منطقة W Residences Cairo التي تديرها ماريوت إنترناشونال، وتقدم منطقة سكنية فندقية فريدة إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والفنية والثقافية. يذكر أن One Ninety يضم أول منطقة للتصميم في مصر (CDD)، ويضم فنادق عالمية مثل W Cairo و Aloft Hotel. المشروع يخضع لإدارة كاملة من قبل «Hill International». وعلاوة على ذلك، يتمتع Stei8ht، المجتمع الحصري للفلل السكنية الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع تحت إشراف LMD Egypt، بموقع استراتيجي في القاهرة الجديدة. يسعى هذا المشروع إلى دمج عناصر الحياة المعاصرة، مع وجود أكثر من 2000 وحدة سكنية، ومركز تجاري وإداري شامل، بالإضافة إلى معارض متنوعة ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء خلابة.