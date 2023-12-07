يورغن كلوب: استبعاد مانشستر سيتي من سباق البريميرليغ أكبر مزحة في التاريخ

يرى مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن استبعاد مانشستر سيتي من حسابات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سيكون أكبر مزحة في تاريخ كرة القدم.

وسقط مانشستر سيتي أمس الأربعاء أمام أستون فيلا بهدف دون رد، ليفشل أبناء بيب غوارديولا في الفوز خلال آخر 4 مباريات بالبريميرليغ، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال كلوب في تصريحات نشرت على موقع "سكاي سبورتس": "إذا استبعد شخص ما السيتي، سيكون ذلك بمثابة المزحة الأكبر في تاريخ كرة القدم، أرسنال يقاتل ولديه تجربة مماثلة لنا، الفوز المتأخر على لوتون مثل انتصار الريدز أمام فولهام، لدينا شعور جيد ولكن علينا البدء في المباراة المقبلة من نتيجة (0-0)".

وتابع: "أستون فيلا فريق مذهل، اليونايتد متواجد ربما لا يقدمون كرة القدم التي يريدونها أو يريدها الإعلام، لكنهم يملكون النقاط".

وأتم: "لست واثقًا من قدوم تشيلسي، لكن الدوري الإنجليزي قوي للغاية، عليك التمتع بالحظ لتخطي اللحظات الصعبة خاصة عند المعاناة من الإصابات، وبالتالي ليس لدي معرفة بشأن من سيتوج باللقب، الأمر صعب، يمكن طرح السؤال في شهر أبريل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز