السعودية تستضيف كأس آسيا لكرة السلة 2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، اليوم الخميس، فوز المملكة بحق استضافة كأس آسيا 2025.
وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "المكتب التنفيذي الآسيوي التابع للاتحاد الدولي للعبة، اختار السعودية لتنظيم البطولة بعد فوزها بالتصويت".
وتقام بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025 خلال الفترة من 5 حتى 17 أغسطس من عام 2025.
وكانت النسخة الماضية أقيمت في إندونيسيا، وتوج بلقبها منتخب أستراليا.
وتستضيف السعودية البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1996.
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