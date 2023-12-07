السعودية تستضيف كأس آسيا لكرة السلة 2025

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، اليوم الخميس، فوز المملكة بحق استضافة كأس آسيا 2025.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "المكتب التنفيذي الآسيوي التابع للاتحاد الدولي للعبة، اختار السعودية لتنظيم البطولة بعد فوزها بالتصويت".

وتقام بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025 خلال الفترة من 5 حتى 17 أغسطس من عام 2025.

وكانت النسخة الماضية أقيمت في إندونيسيا، وتوج بلقبها منتخب أستراليا.

وتستضيف السعودية البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1996.

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