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السعودية تستضيف كأس آسيا لكرة السلة 2025

12/7/2023 5:34:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، اليوم الخميس، فوز المملكة بحق استضافة كأس آسيا 2025.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "المكتب التنفيذي الآسيوي التابع للاتحاد الدولي للعبة، اختار السعودية لتنظيم البطولة بعد فوزها بالتصويت".

وتقام بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025 خلال الفترة من 5 حتى 17 أغسطس من عام 2025.

وكانت النسخة الماضية أقيمت في إندونيسيا، وتوج بلقبها منتخب أستراليا.

وتستضيف السعودية البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1996.

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