رئيس أذربيجان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الخميس إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من فبراير شباط، وفقا لوثيقة نشرها مكتبه.

وسبق أن أعيد انتخاب علييف (61 عاما) لولاية مدتها سبع سنوات عام 2018.

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