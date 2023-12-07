رئيس أذربيجان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

رئيس أذربيجان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
التاريخ
12/7/2023 5:34:32 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الخميس إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من فبراير شباط، وفقا لوثيقة نشرها مكتبه.
وسبق أن أعيد انتخاب علييف (61 عاما) لولاية مدتها سبع سنوات عام 2018.
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