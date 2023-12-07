Thursday, 07 December 2023 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحديد 17 مارس القادم موعداً للانتخابات الرئاسية في روسيا

12/7/2023 5:34:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت روسيا الاتحادية يوم 17 مارس 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يمهد الطريق لحملة من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الفوز بفترة ولاية رئاسية خامسة.

وصوت مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، اليوم الخميس بالإجماع على تحديد موعد الانتخابات في 17 مارس 2024، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المرجح أن يسعى بوتين أيضا إلى الفوز بفترة ولاية رئاسية سادسة لمدة ست سنوات في عام 2030، بعد تعديل الدستور للسماح له
بفترتين إضافيتين.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماع المجلس، "قرار اليوم يمثل بداية الحملة الانتخابية".

وأضافت ماتفيينكو "من المؤكد أن المنظمات الأجنبية المنحازة ستحاول تشويه سمعة انتخاباتنا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07122023000110011019ID1107552762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث