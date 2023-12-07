تحديد 17 مارس القادم موعداً للانتخابات الرئاسية في روسيا

حددت روسيا الاتحادية يوم 17 مارس 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يمهد الطريق لحملة من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الفوز بفترة ولاية رئاسية خامسة.

وصوت مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، اليوم الخميس بالإجماع على تحديد موعد الانتخابات في 17 مارس 2024، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المرجح أن يسعى بوتين أيضا إلى الفوز بفترة ولاية رئاسية سادسة لمدة ست سنوات في عام 2030، بعد تعديل الدستور للسماح له

بفترتين إضافيتين.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماع المجلس، "قرار اليوم يمثل بداية الحملة الانتخابية".

وأضافت ماتفيينكو "من المؤكد أن المنظمات الأجنبية المنحازة ستحاول تشويه سمعة انتخاباتنا".

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