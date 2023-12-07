تحديد 17 مارس القادم موعداً للانتخابات الرئاسية في روسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حددت روسيا الاتحادية يوم 17 مارس 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يمهد الطريق لحملة من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الفوز بفترة ولاية رئاسية خامسة.
وصوت مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، اليوم الخميس بالإجماع على تحديد موعد الانتخابات في 17 مارس 2024، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المرجح أن يسعى بوتين أيضا إلى الفوز بفترة ولاية رئاسية سادسة لمدة ست سنوات في عام 2030، بعد تعديل الدستور للسماح له
بفترتين إضافيتين.
وقالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماع المجلس، "قرار اليوم يمثل بداية الحملة الانتخابية".
وأضافت ماتفيينكو "من المؤكد أن المنظمات الأجنبية المنحازة ستحاول تشويه سمعة انتخاباتنا".
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