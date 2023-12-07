خطوة دستورية كبرى تغضب إسرائيل.. ما هي المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟

أثار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش غضب إسرائيل عبر تحريكه سطراً "مهملاً" من ميثاق الأمم المتحدة، وهي المادة 99 التي لم تستخدم منذ سنوات طويلة، وبناء عليها قدمت

دولة الإمارات مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

أمس الأربعاء، أرسل غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي رسالة للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة. وتمت صياغة الخبر في موقع الأمم المتحدة الإخباري أنه "نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة وإسرائيل- في غضون فترة وجيزة، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة". وقال في تدوينة على موقع "إكس": "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

جاءت المادة 99 في الفصل الـ 15 من ميثاق الأمم المتحدة، المخصص للأمانة العامة للأمم المتحدة، ومسؤولياتها وواجباتها، وبصيغة موجزة وواضحة:

"للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي".

وبذلك، فإن خطورة المادة 99 بالنسبة لإسرائيل، تكمن في أنها تمنح الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ تحرك مستقل، ولو أنه غير ملزم، خارج التوافقات المعتادة التي تقيد الأمناء العامين للأمم المتحدة وتجعلهم دائما في منطقة وسط أو معطلة تجاه الأزمات. وبالتالي، فإن المادة 99 من الميثاق تتيح للأمم المتحدة التحرك و"التنبيه" إلى وضع غير مستقر، بدون انتظار "إشارة إجماع" أو الوقوف في نهاية الطابور كما يحدث عادة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945.

وأشار ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة الـ 99 من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.

ورداً على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال دوغاريك إن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى. وقال إن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة. وذكر أن تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، وقال إن عددا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة.

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