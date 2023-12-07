رئيسة الوكالة الفيدرالية الأمريكية تزور دفاع مدني دبي

زارت السيدة ‎ديان كريسويل، رئيسة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي. وكان في استقبالها سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري - مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، للاطلاع على برنامجي الاستعداد البيئي وجاهزية الدفاع المدني.

وكانت السيدة كريسويل قد حضرت مؤتمر الأطراف cop28 المنعقد في دبي، وشهدت الإعلان عن توقيع اتفاقية التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق الذي عقد في دبي، بحضور وتوقيع 8 من أهم منظمات للإطفاء في العالم.

وفي جولتها قدم لها الرائد عيسى المطوع مدير إدارة الرقابة والتفتيش، عرضاً شاملاً عن برنامج "جاهزية الدفاع المدني"، الأول من نوعه في العالم، و الذي يعمل باستخدام تقنية البيانات الضخمة "بيغ داتا" لمكافحة الحرائق استباقياً عن طريق منظومة الذكاء الاصطناعي، عبر تحليل مسببات الحريق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحديد السلوكيات الخاطئة على حسب جنسية المتعامل، ومخاطبة كل جنسية بلغتها، عبر الضابط الافتراضي من الدفاع المدني، الذي يخاطب الفئات المستهدفة بـأكثر من 185 لغة مختلفة، بما يتناسب مع ثقافتها ومناسباتها والسلوكيات المرتبطة بها. بالإضافة الى المواد التوعوية التي يرسلها البرنامج عن طريق الرسائل النصية SMS لسكان المناطق حول مسببات الحرائق الأكثر شيوعاً فيها، لتجنب حدوثها مستقبلاً.

ويقدم برنامج جاهزية الدفاع المدني الذي حظي أيضاً بإشادة دولية من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق NFPA، أفضل الحلول في مجال التنبؤ الاستباقي بالحرائق عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في سبيل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق.

واطلعت أيضاً السيدة ريان كريسويل أثناء زيارتها على برنامج "الاستعداد البيئي" الأول من نوعه في العالم ومقره في مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهو مبادرة من وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني دبي، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حوادث الحرائق في العالم وصولاً للحياد المناخي.

والبرنامج عبارة عن منصة موحدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً، على شكل خريطة للعالم، يتم من خلالها تحليل البيانات ونسب الكربون الناجمة عن حوادث الحرائق لكل قارة وتصنيفها وتحليلها ورفع ذلك إلى منظمة الإطفاء المسؤولة عن كل قارة عالمية، وذلك بهدف تقليل حوادث الحريق عالمياً والانبعاثات الكربونية الناتجة عنها، لتكون مبادرة ريادية من قطاع الدفاع المدني في مجالات التعاون والتنسيق العالمي المشترك.

كما وتم تعريفها أثناء الزيارة بباقي البرامج المتطورة والحصرية من نوعها في المنطقة التي تتبعها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، كمركبة الإطفاء الكهربائية الصديقة للبيئة الثانية من نوعها فالعالم الاولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبرامج التوعوية وتوظيف الذكاء الاصطناعي فيها، والعمليات الاحترازية في تقليل نسب تلوث الهوائية، وخفض الانبعاثات ضمن خطة الدولة في الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.

واختتمت الزيارة باستعراض أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإطفاء والإنقاذ والسلامة.

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