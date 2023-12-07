سوق دبي المالي يحتفي ببدء تداولات «تاكسي دبي»

رحّب سوق دبي المالي اليوم بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، والذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023 حتى الآن.

وشهد إدارج شركة تاكسي دبي طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 41 مليار دولار أمريكي)، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعف، ويعتبر هذا الاكتتاب أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الاطلاق، مما يؤكد على قوة العرض الاستثماري الذي تقدمه شركة تاكسي دبي وثقة المستثمرين القوية في إستراتيجية نموّ الشركة، وفي قوّة أسواق رأس المال في دبي، ويعزز مكانة سوق دبي المالي المتكاملة ضمن رؤية دبي الإستراتيجية الطموحة لتطوير اقتصادها.

وبهذه المناسبة، قام عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، بقرع جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، احتفالاً بإدراج أسهم الشركة، وذلك بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

بدأ تداول أسهم «تاكسي دبي» تحت الرمز «DTC»، وبنهاية الاكتتاب العام الناجح الذي جمع 1.2 مليار درهم إماراتي(حوالي 315 مليون دولار أمريكي)، تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم إماراتي(حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي) وسعر طرح نهائي وصل إلى 1.85 درهم إماراتي للسهم. وخلال اليوم الأول للتداول، لم يطبق سوق دبي المالي أي حدود للسعر على الأسهم، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الثاني للإدراج.

وقال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية“D33”، وتأكيدًا على فعالية خطتنا الإستراتيجية بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل سوق دبي المالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، لترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي لرأس المال. وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بانضمام شركة تاكسي دبي إلى سوق دبي المالي في هذا الإدراج الجديد الذي يمثل اليوم خطوة محورية قوية لتطوير سوق رأس المال في دبي، كما يساهم نجاح»تاكسي دبي«في تعزيز إستراتيجيتنا نحو التنويع، وإظهار قوة اقتصاد دبي وثقة المستثمرين».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يمثل إدراج شركة تاكسي دبي خطوة أخرى بارزة على مسار استراتيجيتنا نحو النموّ والتنوع. وعلى مدار العام، حافظنا على زخم ثابت لأنشطة التداول في سوق دبي المالي، حيث نجحت الشركات في إكتتاباتها و جذب السوق ادراجات ببقيمة اجمالية وصلت إلى 12.3 مليار درهم إماراتي، مما يشير إلى جاذبية أسواقنا لدى المستثمرين. ويؤكد الاكتتاب العام الأولي لشركة تاكسي دبي على التزامنا بتعزيز أسواق رأس المال القوية وتسريع عمليات الإدراج الجديدة، بالتوازي مع سمعة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد. كما يمثل هذا الإدراج خطوة هامة نحو تأكيد الدور المحوري لسوق دبي المالي باعتباره البورصة الأبرز من حيث الأداء على مستوى المنطقة، إلى جانب تأثيره المباشر على النموّ الاقتصادي، مما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة ويسهل مشاركة الشركات في تعزيز حيوية المنظومة المالية لإمارة دبي».

ومن جانبه، قال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: «يمثل إدراجنا القياسي في سوق دبي المالي علامة فارقة في رحلة شركة تاكسي دبي، مع مواصلة أداء دورنا الحيوي في تطوير البنية التحتية لوسائل النقل ذات المستوى العالمي في إمارة دبي وفق رؤيتها نحو الاستدامة. ونفخر بالمساهمة في برنامج الخصخصة المستمر في الإمارة، حيث يجذب الاكتتاب العام استثمارات واعدة وكبيرة لسوق دبي المالي بما يساهم في تعزيز مكانته العالمية الرائدة».

وبدوره، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «نفخر بانضمامنا إلى سوق دبي المالي في وقت تسعى فيه إمارة دبي لاستثمار نموّها الاقتصادي والسكاني والسياحي المذهل. كما يؤكد الطلب القياسي على الاكتتاب العام الأولي لشركة تاكسي دبي، والذي تجاوز الاكتتاب المستهدف بـ 130 ضعف على قوة عرضنا الاستثماري كأكبر شركة للتنقل في دبي. وبالاعتماد على إستراتيجية تستفيد من آفاق النمو الواعدة في دبي، نحظى الآن بوضع قوي يتيح لنا تحقيق القيمة لمساهمينا الجدد والحاليين، مع استثمارنا في أحدث التقنيات، ومواصلة توسعنا في أنحاء دبي والإمارات المجاورة».

وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤشر سوق دبي المالي حقق مكاسب بنسبة 24.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 78 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها. كما وصل حجم قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي إلى أكثر من مليون مستثمر ينتمون لأكثر من 200 جنسية، مما يؤكد على الجاذبية العالمية لسوق دبي المالي وأهميته كمنظومة مالية مزدهرة في المنطقة.

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