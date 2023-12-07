150 عاماً من الإبداع، ومسيرة النجاح مستمرة: كوهلر تفتتح صالتها الجديدة الفخمة والضخمة في أبوظبي

تتميّز شركة "كوهلر" Kohler التي تأسست في العام 1873، بكونها رائدة في صياغة أجيالٍ متتالية من الابتكارات التي قلبت المفاهيم السائدة في مجال المساحات المخصصة للمطابخ والحمّامات والمنتجات الخاصة بالطاقة، وارتقت بتجارب الضيافة الفاخرة وبطولات الجولف العالمية، وهذا ليس أمراً مستغرباً، لأنّ لإبداع والتصميم المتطوّر يشكلان القلب النابض لهذه العلامة التجارية العالمية، ويختصران مهمّتها في جعل حياة الناس أكثر سهولةً وتطوّراً.

اليوم، وبكل فخر، أعلنت Kitchen & Bath Gallery، الشريك الموزّع لشركة Kohler في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أمدٍ طويل، عن الافتتاح الكبير لصالة عرض "كوهلر" الجديدة في أبوظبي، حيث ستكون مجموعة منتجات Kohler المميّزة بتصاميمها المذهلة والملهمة حاضرةً بقوّة، بدءاً من منتجات Artist Editions الشهيرة، مروراً بالألوان الرائعة، وصولاً إلى التشطيبات المبتكرة؛ كما ستكون السيدة "لورا كوهلر"، الرئيس التنفيذي للاستدامة والتنوّع والشمولية في شركة Kohler، حاضرةً شخصياً لتفتتح صالة العرض الجديدة. تتولّى السيدة "لورا" إدارة عملية التطوير والتكامل والتنوّع والمساواة والشمولية في الشركة، إلى جانب دورها في تعزيز ثقافة الابتكار التي تشمل مختلف جوانب ومراحل وتجارب العمل في Kohler. وبالإضافة إلى ذلك، تدير السيدة "لورا" مختبر النفايات التابع لشركة Kohler، وبرامج الابتكار من أجل الخير وتوفير المياه للجميع، وتتولّى مسؤولية الإشراف على برامج الإشراف، ومنها برنامج الفنون/ الصناعة الشهير على المستوى العالمي، ولقد أبدت حماسةً ملفتة للتعاون والتفاعل العمليّ مع مصمّمي الديكور الداخلي الروّاد والشباب في أبوظبي.

تشكل صالة عرض "كوهلر" الجديدة في أبوظبي شهادةً ساطعة على الالتزام الراسخ من هذه العلامة التجارية العالمية تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة، ولقد جرى تصميمها لتلبّي التفاصيل الدقيقة التي تهمّ المستهلكين المحلّيين، الراغبين في تنوّع التصاميم، والساعين إلى الاستمتاع بنمط حياة مبتكر وراقٍ. ويُعتبر افتتاح الصالة الجديدة بمثابة احتفاليةٍ مثالية بـ 150 عاماً من التميّز لشركة Kohler، مع تقديم تجارب فريدة من نوعها في أكثر من مجال. تنفرد صالة العرض الجديدة بتصميمها الذي يتيح للعاملين في مجال الديكور الداخلي ابتكار تصاميمهم الخاصة، وتشكيل عالمٍ مفتوحٍ على الأفكار الرائدة التي تواكب أسلوب الحياة العصرية. تتلاقى شركتا Kohler وKitchen & Bath Gallery بشكلٍ وثيق على أهمية نسج علاقاتٍ أكثر ترابطاً مع أهل الاختصاص والعاملين في مجال التصميم المعماري والداخلي في أبوظبي.

وفي هذا السياق، قال السيد جوزيف تلج، الشريك الإداري في Kitchen & Bath Gallery: "نتشارك مع Kohler الالتزام بمفاهيم الإبداع والابتكار، والقناعة بأنه يمكننا معاً خلق مستقبلٍ أفضل لعملائنا، وللعالم من حولنا".

تعرض Kohler مجموعةً واسعة من تصاميمها المميّزة في صالة العرض الجديدة، حيث يحضر تراثها في التصاميم المبتكرة والألوان الرائدة، من خلال منتجاتٍ كفيلة بخدمة وإرضاء أبناء المجتمعات المتنوّعة الذين تحتضنهم العاصمة الإماراتية، بدءاً من الاتجاهات المحلّية وصولاً إلى الخيارات العالمية، ومن الأمثلة على ذلك "محطة ريفليت وودو" الملائمة للتقاليد والطقوس الإسلامية، وهي أوّل خزانة مغسلة مزوّدة بفتحةٍ مدمجة تتيح غسل القدمين بسهولة، ما يشكل ابتكاراً عملياً رقميّاً يواكب الحاجة العالمية إلى وضع تصوّر جديد لعادات الاستحمام والغسل، باعتبارها عاملاً محفّزاً على تجديد النشاط والاهتمام بالرعاية الصحية الذاتية.

تزامن افتتاح صالة العرض الجديدة مع ذكرى تأسيس "كوهلر" الـ 150، ما أضفى على هذه المناسبة المزيد من التألّق، ورسم خطوةً إضافية إلى الأمام، مع تأكيد الالتزام بهذا الإرث للـ 150 سنة المقبلة. من خلال مواكبتها الاتجاهات السائدة والتطورات والمتغيّرات ورغبات وتطلّعات المستهلكين ومواصلتها التطوير، كرّست Kohler معالم بارزة في كل مرحلة من تاريخها الحافل بالنجاحات والابتكارات، وستواصل مسارها هذا من خلال مجموعات منتجاتها المتعدّدة والعملية والمثالية. باختصار، يشكل افتتاح الصالة الجديدة احتفاليةً مثالية بالنجاح الدائم والمتجدّد لمجموعات Kohler المتميزة.





حول "كوهلر":

تأسست شركة Kohler في العام 1873، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصميم وابتكار وتصنيع المنتجات الخاصة بالمطابخ والحمّامات والخزائن الفاخرة والبلاط وأدوات الإنارة والمحرّكات ومولّدات الطاقة وحلول الطاقة النظيفة؛ وهي المالك/المشغّل لوجهتين للضيافة من فئة "خمس نجوم"، إلى جانب منتجعات الجولف في كوهلر، ويسكنسن، وسانت أندروز في اسكتلندا. استضاف ملعب Kohler's Whistling Straits للجولف بطولة "كأس رايدر" الثالثة والأربعين في العام 2021، كما تقوم الشركة بتطوير حلولٍ لقضايا عالميّة ملحّة، مثل المياه النظيفة وحلول الصرف الصحيّ، والمساهمة في تحسين حياة أبناء المجتمعات المحرومة، من الأجيال الحالية والمستقبلية، في جميع أنحاء العالم.

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