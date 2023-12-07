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«غوغل» تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي «جيميناي»

12/7/2023 5:34:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بدأت «غوغل» العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي «جيميناي»، الذي يُتوقع أن يمكّنها من أن تنافس بشكل أفضل «أوبن إيه آي» (مبتكِرة «تشات جي بي تي») و«مايكروسوفت».

وفي مؤتمر صحافي، أكد إيلي كولينز، نائب رئيس «غوغل ديب مايند»، مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة، أن «جيميناي» هو «نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر منطقاً وبراعة وعمومية» لدى «غوغل».

ثم بث مقطع فيديو يعرض فيه مستخدم أغراضاً ورسوماً ومقاطع فيديو على «جيميناي»، فيعلّق نظام الذكاء الاصطناعي شفهياً على ما «يراه»، ويسمي الأشياء، ويشغل الموسيقى، ويجيب عن أسئلة تتطلب درجة معينة من التحليل، ويعلل «المنطق» الذي اعتمده.

وشرح كولينز أن النموذج الجديد «متعدد الوسائط منذ إنشائها، ويتمتع بقدرات تفكير متطورة ويمكنه البرمجة على مستوى متقدم».

ومنذ إطلاق «تشات جي بي تي» قبل عام، تخوض شركات التكنولوجيا الكبرى سباقاً محموماً للتفوق في مجال ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إنتاج نصوص أو صور أو برامج معلوماتية بمستوى يعادل تلك التي ينتجها البشر، بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

وما كان من «غوغل» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما باغتها النجاح الكبير الذي حققه «تشات جي بي تي»، إلا أن سارعت إلى إطلاق روبوتها الدردشة «بارد».

إلا أن العنصر الأهم يكمن في النماذج، وهي الأنظمة المعلوماتية التي تستند إليها هذه التطبيقات.

ويُتوقع أن تزيد قدرات «بارد» اعتباراً من الأربعاء، ولكن الطلبات الموجهة إليه ينبغي أن تبقى مكتوبة، وباللغة الإنجليزية فقط في الوقت الراهن.

وستوفر «غوغل» إمكان استخدام النسخة الأولية من «جيميناي» لزبائنها في المجال السحابي (الحوسبة من بُعد) اعتباراً من 13 ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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