شركة تراخيص موسيقية تقيم دعوى على اكس لانتهاك حقوق النشر

أعلنت شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية مقرها في لختنشتاين أنها أقامت دعوى قضائية على شركة اكس المعروفة سابقاً باسم تويتر بسبب انتهاك حقوق النشر قائلة إنها لا تدفع مقابل الموسيقى المستخدمة في منصة «إكس».

وقالت مجموعة Suisa Digital Licensing في بيان إنها «قدمت شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر» إلى محكمة إقليمية في ميونيخ ضد شركة تويتر إنترناشونال، مالكة «إكس».

وقال مدير الشركة فابيان نيغيماير في بيان «تستخدم Suisa Digital كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن مصالح المؤلفين والناشرين الذين تمثلهم وتتخذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني للموسيقى».

ويمكن أن تحوي المنشورات على منصة «إكس» التي استحوذ إيلون ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، مقاطع فيديو مصحوبة بموسيقى، بما فيها «عدد كبير» من الأعمال المرخصة من مجموعة Suisa Digital.

وأشارت المجموعة إلى أنها قدّمت الشكوى بعد «محاولات متكررة» للتوصل إلى اتفاقات ترخيص مع «إكس».

وطالبت شكوى مماثلة قدّمتها شركات مماثلة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي، بأن تدفع تويتر ما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل ينشر بصورة احتيالية، مع وصول المبلغ المحتملة إلى مئات ملايين الدولارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز