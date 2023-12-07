تلميذة روسية تطلق النار فتقتل وتجرح 6 من زملائها ثم تنتحر

أطلقت تلميذة النار على عدد من زملائها داخل مدرسة شرقي روسيا، يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة خمسة قبل أن تنتحر، بحسب السلطات ووكالات أنباء محلية.

ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن إطلاق النار وقع في مدرسة بمدينة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت اللجنة أن هناك بعض التلاميذ بين الجرحى.

أفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية أن أحد المصابين في حالة حرجة.

أظهر مقطع مصور، نشرته وكالة ريا نوفوستي، أطفالا منزوين داخل فصل دراسي خلف باب أغلق بمكاتب ودفتر مقلوب، أثناء الهجوم.

وقالت لجنة التحقيق إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن التلميذة، 14 عاما، أحضرت بندقية آلية إلى المدرسة واستخدمتها في إطلاق النار على زملائها داخل الفصل الدراسي.

وذكرت ريا نوفوستي أن السلطات تحفظت على والد الفتاة لاستجوابه.

وقالت قناة "شوت" الإخبارية الروسية على تطبيق (تليغرام) إن المحققين أرادوا استجواب والد الفتاة أيضا حول كيفية حصول ابنته على السلاح.

من جانبها قالت ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، عبر قناتها على تليغرام إنها تشرف على رعاية الأطفال المصابين.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق لفوفا بيلوفا في مارس/آذار الماضي، وبحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واتهمتهما بالمسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا.

ذكرت وزارة الداخلية الروسية أنها تبحث الدافع وراء إطلاق النار، وهو أحد حوادث إطلاق نار عدة شهدتها مدارس في روسيا خلال السنوات الماضية.

فقد فتح مسلح النار داخل مدرسة وسط روسيا في سبتمبر عام 2022، ما أدى لمقتل 17 شخصا، وإصابة 24 آخرين قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقتل رجل طفلين وموظفة في روضة أطفال وسط روسيا أيضا في أبريل 2022.

وفي مايو عام 2021، أطلق رجل النار على تلاميذ داخل مدرسته الثانوية السابقة في مدينة كازان الروسية، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم سبعة أطفال.

أما في عام 2018، فقتل طالب، 18 عاما، 20 شخصا في إطلاق نار جماعي داخل إحدى الكليات بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.