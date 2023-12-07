«كتائب القسام» تعلن استهداف غرف قيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

وقالت "القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم إنها استهدفت غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خوض عناصرها اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في محور التقدم حي الشجاعية، مشيرة إلى استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

وكانت كتائب القسام أفادت، أمس الأربعاء، أن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وأحصت تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا.

وأشارت إلى أن قناصة القسام أوقعوا ستة جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة.





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