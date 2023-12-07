«الاتحاد للطيران» تطلق أولى رحلاتها إلى بالي أبريل المقبل

أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق خدماتها المباشرة إلى الوجهة الإندونيسية الاستوائية، بالي، مع أربع رحلات أسبوعية اعتباراً من 23 أبريل 2024.

وتم تحديد الرحلات إلى بالي في توقيت يتوافق مع الرحلات المنتظمة على شبكة وجهات الاتحاد المتزايدة، حيث سيصل الضيوف إلى مطار نجوراه راي الدولي (DPS) في بالي وهم يشعرون بالراحة والانتعاش وجاهزون للانتقال إلى منتجعهم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسعدنا أن نعلن عن أولى رحلاتنا على الإطلاق إلى بالي. يأتي هذا التطور المثير في أعقاب تحديث جدول رحلاتنا لصيف 2024، ويعزز التزامنا بتوسيع شبكتنا بما يتماشى مع احتياجات ضيوفنا حتى يتمكنوا من السفر إلى وجهاتهم المرغوبة براحة وسلاسة».

وتابع: «إن بالي هي الملاذ الاستوائي المثالي، حيث تسحر المسافرين بمحيطها الأخضر وثقافتها المفعمة بالحيوية وشواطئها الذهبية. من مزارع الأرز الخضراء إلى الرمال البيضاء النقية، توازن الجزيرة بين الجمال الخام والتقاليد العميقة، وتوفر ملاذاً ساحراً لأولئك الذين يبحثون عن الهدوء والإثارة على حدٍ سواء. ونحن بغاية الحماس لإطلاق خدماتنا إلى هذه الوجهة».

ويمكن للضيوف المسافرين من أوروبا وأمريكا الشمالية تنظيم رحلاتهم للتوقف في أبوظبي والاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة والمرافق السياحية المذهلة في العاصمة الإماراتية.

وتقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلاتها الجوية إلى بالي أربع مرات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وذلك على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر التي تضم درجة الأعمال والدرجة السياحية، وتمنح الضيوف المزيد من الراحة وتجربة سفر أكثر متعة ورفاهية على مدار العام.





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