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شالوليلي ينافس ثنائي الأهلي وبيراميدز.. القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023

12/7/2023 5:34:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2023 داخل القارة،
اليوم الخميس.

وقلص كاف قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2023، إلى 3 لاعبين للاختيار بينهم.

وجاءت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023، كالتالي:

1- بيرسي تاو - الأهلي - جنوب إفريقيا

2- فيستون مايلي - بيراميدز - الكونغو

3- بيتر شالوليلي - صن داونز - ناميبيا

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري هو الفائز
بجائزة الأفضل داخل القارة الإفريقية عن العام الماضي 2022.

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