شالوليلي ينافس ثنائي الأهلي وبيراميدز.. القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2023 داخل القارة،

اليوم الخميس.

وقلص كاف قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2023، إلى 3 لاعبين للاختيار بينهم.

وجاءت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023، كالتالي:

1- بيرسي تاو - الأهلي - جنوب إفريقيا

2- فيستون مايلي - بيراميدز - الكونغو

3- بيتر شالوليلي - صن داونز - ناميبيا

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري هو الفائز

بجائزة الأفضل داخل القارة الإفريقية عن العام الماضي 2022.

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