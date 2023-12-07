شالوليلي ينافس ثنائي الأهلي وبيراميدز.. القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2023 داخل القارة،
اليوم الخميس.
وقلص كاف قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2023، إلى 3 لاعبين للاختيار بينهم.
وجاءت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023، كالتالي:
1- بيرسي تاو - الأهلي - جنوب إفريقيا
2- فيستون مايلي - بيراميدز - الكونغو
3- بيتر شالوليلي - صن داونز - ناميبيا
وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري هو الفائز
بجائزة الأفضل داخل القارة الإفريقية عن العام الماضي 2022.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN07122023000110011019ID1107552749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.