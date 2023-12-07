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حمدان بن محمد: جودة التعليم هي جودة حياة يستحقها المواطن والمقيم

12/7/2023 5:34:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بنتائج تقييم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمستويات الطلبة في العلوم والرياضيات والقراءة، وحلول مدارس دبي الخاصة في مراتب متقدمة، مؤكداً أن جودة التعليم هي جودة حياة يستحقها المواطن والمقيم وأسرهم، وأن قوة مدارسنا اليوم هي قوة لمستقبلنا وضمان لنجاح أجيالنا الجديدة.

ويأتي كلام سموه بعد إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD نتائج برنامجهم الدولي لتقييم مستويات الطلبة PISA في 81 دولة ومنطقة حول العالم حيث يتم تقييم مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD نتائج برنامجهم الدولي لتقييم مستويات الطلبة PISA في 81 دولة ومنطقة حول العالم حيث يتم تقييم مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة... جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة التاسعة عالمياً في الرياضيات (في 2009 كانت مدارس دبي في المرتبة 38 دوليا في الرياضيات). كما جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة الـ 14 عالمياً في العلوم والـ 13 عالمياً في القراءة.
نشكر الكوادر التعليمية المتفانية.. ونشكر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على جهودهم ومتابعتهم.. ونؤكد بأن جودة التعليم هي جودة حياة يستحقها المواطن والمقيم وأسرهم.. وقوة مدارسنا اليوم هي قوة لمستقبلنا وضمان لنجاح أجيالنا الجديدة.».

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