«نايت فرانك»: الطلب على المستودعات في دبي يتجاوز العرض

أفادت أحدث تقارير نايت فرانك الأسواق الصناعية في دبي وأبو ظبي (مراجعة عام 2023) بأن إجمالي المساحة القائمة للمستودعات التي مازالت قيد الإنشاء في سوق دبي الصناعي تبلغ 1.56 مليون قدم مربع، حيث يزيد الطلب عن العرض ويواجه المستأجرون احتمال تأجير المزيد من المخزون الثانوي، في حين يتجه البعض نحو المواقع في أبوظبي، التي تستفيد من الطلب الفائض.

وشهدت جميع الأسواق الفرعية الصناعية الستة في دبي استقراراً في الإيجارات خلال النصف الثاني من عام 2023، مما يدل على استمرار الاتجاه الإيجابي على مستوى المدينة.



ومن الجدير بالذكر أن مستويات الإشغال المرتفعة في منطقة خليفة الصناعية ومصدر أدت إلى ثبات الإيجارات وزيادة الطلب في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، وتشير نايت فرانك أيضاً إلى ارتفاع الطلب في منطقة المنطقة الحرة في أبوظبي، حيث تتوفر مساحة مقابل 600 درهم للمتر المربع. ولتلبية الطلب المتزايد، تعمل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي على تطوير مخطط رئيسي جديد، وهو منطقة الفلاح الحرة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 6 كيلومترات مربعة، والتي ستشمل مناطق جمركية وغير جمركية.

مصادر الطلب

وسجلت دبي 9.9 ملايين قدم مربع من المتطلبات الجديدة خلال الربع الأول حتى الربع الثالث لعام 2023، ووفقاً لشركة نايت فرانك يتصدر قطاع الخدمات اللوجستية الطلب في دبي بنسبة 44%، يليه قطاع التصنيع والصناعة (16٪) وقطاع التكنولوجيا (13٪) من ناحية أخرى، ارتفعت متطلبات المساحات الصناعية واللوجستية الجديدة في أبوظبي إلى 350 ألف متر مربع خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 94٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.

وقال مكسيم تالماتشي، الشريك المساعد، والرئيس المشارك للصناعة واللوجستيات: "مع اقترابنا من نهاية عام 2023، أصبح السوق الصناعي واللوجستي مشهداً ديناميكياً يزهو بالفرص وينطوي على تحديات متعددة. عملنا مع العديد من المشاركين الجدد في السوق من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبلدان رابطة الدول المستقلة وتركيا والهند وهم يسعون لاستكشاف فرص الأعمال والمساحات الصناعية، كما شهدنا توسع الشاغلين الحاليين في دبي.

وأضاف: "لقد حفزت هذه الزيادة المستمرة في الطلب كل من المطورين المحليين والدوليين على استكشاف الفرص للدخول إلى السوق بمنتجات للتأجير مُصممة لبناء مستودعات اللوجستيات من الدرجة الأولى. نتوقع تسليم ما يقرب من 9-10 مليون قدم مربعة من مستودعات اللوجستيات من الدرجة الأولى في السنوات العشر القادمة".

أسعار التأجير

ويشير تقرير نايت فرانك أيضاً إلى أن أسعار تأجير المستودعات في دبي لا تزال ثابتة حتى الآن خلال النصف الثاني من عام 2023، ولكن أسعار الإيجار للفئة الثانية في منطقة جبل علي الحرة (25 درهماً للقدم المربعة) ومدينة دبي الصناعية (32 درهماً للقدم المربعة) قد ارتفعت بنسبة 25٪ و19٪ على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمثل، شهدت منطقة القوز (الفئة الأولى) ارتفاعاً بنسبة 52٪ فوق مستويات يناير 2020، مما يجعلها أغلى موقع لتأجير المستودعات في دبي.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتواصل عملية تحول منطقة القوز. مع ثبات معدلات الإيجار عند 58 درهماً للقدم المربع، كما تواصل متاجر التجزئة، والتي تشمل العديد من الأعمال المتخصصة في مجال اللياقة والصحة، والمقاهي، وصالات الفن، الاستحواذ على المستودعات لاستخدامها كمساحات تجزئة، مما يسهم في تعزيز الجو الفني الذي أصبح لا يتجزأ في هذا الجزء من المدينة".

وأضاف: "بالنسبة لمستخدمي المساحات الصناعية، يستمر الموقع المركزي للقوز بين دبي القديمة والجديدة في دعم الطلب، خاصةً بين الشركات في قطاع اللوجستيات (مراكز النهاية الأخيرة) وصناعة السيارات. حيث تظل عمليات التحول من التخزين إلى التجزئة في هذا الموقع الاستراتيجي تحفيزاً لزيادة الإيجارات هنا، خاصة عندما يكون معدل الإشغال لوحدات الصناعة الخفيفة في السوق العامة يتراوح حوالي 98% ويكون العرض محدوداً بهذا الشكل."

توقعات السوق

ووفقاً لنايت فرانك تشهد السوق في دبي تدفقاً كبيراً من الاستثمارات المؤسسية من الولايات المتحدة، وذلك نتيجة للموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، ونمو نشاط التجارة الإلكترونية، والحاجة المتزايدة إلى حلول فعّالة لسلسلة التوريد. ومع ذلك، تواجه دبي تحديات ناجمة عن نقص في الأراضي الصناعية واللوجستية الرئيسية، مما يبرز أهمية خطط التوسع التي تعتمدها السلطات، مثل المنطقة الصناعية دبي ومنطقة جبل علي للتجارة الحرة.

وتتوقع نايت فرانك أن تحافظ الإيجارات الصناعية في دبي على مسارها التصاعدي. وينبع هذا التفاؤل من النقص الحاد في العرض ويعززه جدول أعمال دبي الاقتصادي الطموح واستراتيجية رؤية 2040.



وفي هذا السياق، يعلق آدم وين، الشريك المساعد والرئيس المشارك لقطاع الصناعة واللوجستيات في دولة الإمارات قائلاً: "خلال الفترة القادمة من الـ 12 إلى 16 شهراً، ومع استمرار تطور السوق، نتوقع تقليص الفجوة بين المراحل الابتدائية والثانوية، وتوسع إيجارات القطاع الصناعي واللوجستي. يظل المستأجرون مكرسين بشكل كبير لتأمين أفضل المستودعات المخصصة على مستوى عالمي، وهم الآن على استعداد لدفع المزيد لشغل هذه المساحات، وهو ما لم يحدث تاريخياً. ونظراً للعرض المحدود الذي يدخل السوق، فإن المُلّاك الذين يسعون للاستثمار في النفقات الرأسمالية لتعديل أو تحديث أصولهم القديمة سيحصلون على فرصة للحصول على قسط إيجار ميسر. وعلى الجانب الآخر، وبينما قد يتمكن أصحاب الأصول الثانوية من الحفاظ على معدلات الاشغال في الفترة القصيرة بدخول العرض النهائي إلى السوق، فإن هذه الأصول ستواجه فترة زمنية غير مستقرة".

وسلطت نايت فرانك الضوء أيضاً على تحديات رئيسية تواجه السوق، منها: أن الطلب المتزايد من قبل المستثمرين يعزز قيم رأس المال بوتيرة أسرع من أسعار الإيجار، مما يؤدي إلى ضغط على العوائد. وتتوقع نايت فرانك أن تكون العوائد قد انخفضت من حوالي 8.50-8.75% في النصف الأول من عام 2023 إلى ما يقرب من 8.0-8.25% بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليل الطلب على الأصول الصناعية، نظراً لزيادة تكلفة الديون. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية ضغط العوائد أو حتى عكسها.

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