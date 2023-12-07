4 خطوات لضمان بشرة مشرقة في الشتاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعاني البشرة خلال فصل الشتاء من الشحوب بسبب جفاف الهواء وتقلبات درجة الحرارة بين الخارج والداخل.

تقشير البشرة

وأوردت مجلة "Jolie" أنه يمكن التمتع ببشرة مشرقة تشع نضارة وحيوية، خلال فصل الشتاء بالعناية السليمة بها، موضحة أن أولى الخطوات تتمثل في تقشيرها لإزالة خلايا الجلد الميتة من ناحية، وتعزيز سريان الدم في البشرة من ناحية أخرى، ما يمنحها ملمساً ناعماً ومظهراً مشرقاً.

وأضافت المجلة أنه يجب لهذا استعمال مستحضرات تقشير

بأحماض البيتا هيدروكسي.

كريم ليلي غني

وتتمثل الخطوة

في استعمال كريم عناية ليلي غني بمواد الترطيب، يمد البشرة بالعناصر المغذية طوال الليل ترطيبها ومنحها مظهراً متوهجاً، شرط أن يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الغليسرين، كما يمكن أيضاً استعمال زيت وجه يحتوي مثلاً على زيت الجوجوبا أو زيت اللوز.

لا ماء ساخن

ومن المهم أيضاً تجنب الاستحمام بماء ساخن، لأنه يحرم البشرة من الرطوبة، ويؤدي إلى جفافها. والاستحمامب ماء فاتر، مع مراعاة تقليل مدته لحمايتها من الجفاف.

نمط حياة صحي

ويساعد اتباع نمط حياة صحي على التمتع ببشرة مشرقة ومتوهجة في فصل الشتاء، ولذلك يجب شرب السوائل على نحو كاف والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، والمواظبة على ممارسة الرياضة باعتدال، وأخذ قسط كاف من النوم،

والإقلاع عن التدخين والخمر.