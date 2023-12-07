4 خطوات لضمان بشرة مشرقة في الشتاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعاني البشرة خلال فصل الشتاء من الشحوب بسبب جفاف الهواء وتقلبات درجة الحرارة بين الخارج والداخل.
تقشير البشرة
وأوردت مجلة "Jolie" أنه يمكن التمتع ببشرة مشرقة تشع نضارة وحيوية، خلال فصل الشتاء بالعناية السليمة بها، موضحة أن أولى الخطوات تتمثل في تقشيرها لإزالة خلايا الجلد الميتة من ناحية، وتعزيز سريان الدم في البشرة من ناحية أخرى، ما يمنحها ملمساً ناعماً ومظهراً مشرقاً.
وأضافت المجلة أنه يجب لهذا استعمال مستحضرات تقشير
بأحماض البيتا هيدروكسي.
كريم ليلي غني
وتتمثل الخطوة
في استعمال كريم عناية ليلي غني بمواد الترطيب، يمد البشرة بالعناصر المغذية طوال الليل ترطيبها ومنحها مظهراً متوهجاً، شرط أن يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الغليسرين، كما يمكن أيضاً استعمال زيت وجه يحتوي مثلاً على زيت الجوجوبا أو زيت اللوز.
لا ماء ساخن
ومن المهم أيضاً تجنب الاستحمام بماء ساخن، لأنه يحرم البشرة من الرطوبة، ويؤدي إلى جفافها. والاستحمامب ماء فاتر، مع مراعاة تقليل مدته لحمايتها من الجفاف.
نمط حياة صحي
ويساعد اتباع نمط حياة صحي على التمتع ببشرة مشرقة ومتوهجة في فصل الشتاء، ولذلك يجب شرب السوائل على نحو كاف والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، والمواظبة على ممارسة الرياضة باعتدال، وأخذ قسط كاف من النوم،
والإقلاع عن التدخين والخمر.
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