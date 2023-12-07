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بعضهم تعرض للعمى.. 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بأعينهم‎ في غزة

12/7/2023 5:19:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أصيب نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية أثناء المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس.

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية، "أدت ما بين 10 إلى 15% من الإصابات إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

يشار إلى أن عدد القتلى الجنود وصل حتى صباح الخميس، إلى 411 جنديًّا 10 منهم قتِلوا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

والثلاثاء الماضي، قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.


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