ارتفاع الذهب مع تراجع قوة الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي لأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ سوق العمل بالتدريج في الولايات المتحدة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام في أكتوبر/ تشرين الأول في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي ستصدر الجمعة قبل تحديث مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته الاقتصادية وبشأن أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال نيكولاس فرابيل رئيس إدارة الأسواق المؤسسية العالمية في إيه.بي.سي ريفيناري“هناك توقعات على نطاق واسع بأن عدد الوظائف غير الزراعية سيكون أقل، وبالتالي إذا وافقت الوظائف التوقعات أو فاقتها، قد تتوقع بعض عمليات البيع للذهب”.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 بالمئة تقريبا انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس آذار 2024. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.87 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.03 دولار. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 950.42 دولار للأوقية.

(رويترز)



