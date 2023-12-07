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العفو الدولية وهيومن رايتس: يجب التحقيق في الهجوم الإسرائيلي القاتل على الصحفيين جنوب لبنان كجريمة حرب

12/7/2023 5:19:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أظهرت نتائج تحقيقين منفصلين أجرتهما منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في جنوب لبنان هو "هجوم متعمد" على المدنيين، ويدلل على أنه "جريمة حرب".

وتطرق التحقيقان اللذان أُعلنت نتائجهما، بمؤتمر صحفي، عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، إلى استهداف صحفيي الجزيرة، ورويترز، ووكالة فرانس برس، بضربتين إسرائيليتين جنوب لبنان قبل أسابيع.

وأشارت النتائج، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو ينبغي له أن يعلم أنه يطلق النار على مدنيين، كما أن الضربة الإسرائيلية على الصحفيين يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين.

ووفق تحقيق العفو الدولية، فإن القذيفة التي قتلت مصور رويترز، أُطلقت من موقع إسرائيلي وهي من صنع شركة AMA سيستمز الإسرائيلية، كما أن استهداف سيارة الجزيرة يرجح أن يكون بصاروخ موجه.

ولفتت إلى أن تحقيقها، لم يجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.

ودعت المنظمتان، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه، وألا يتم السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين دون الإفلات من العقاب.



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