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وزير الدفاع البريطاني يزور إسرائيل والضفة الغربية

12/7/2023 5:19:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الدفاع غرانت شابس سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع لبحث سبل زيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن "وزير الدفاع غرانت شابس سيسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بشكل أسرع، بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة، عندما يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل هذا الأسبوع".

وأضاف البيان أن محاور الزيارة ستشمل زيادة المساعدات إلى المدنيين داخل قطاع غزة، وسبل دعم السلطة الفلسطينية، والجهود اللازمة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال شابس، وفقا لما نقله موقع الحكومة: "إننا نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بشكل كامل، لكن من المهم أن يظل قتالها ضد إرهابيي حماس ضمن القانون الدولي"، مضيفا: "لقد قمنا بنشر 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، وقواتنا موجودة هناك لدعم جهود المساعدات الإنسانية والمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع من المقرر أن يلتقي بوزير داخلية السلطة الفلسطينية زياد هب الريح، "لبحث الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير لتحسين الوضع الأمني للفلسطينيين في الضفة الغربية".

كما وسيلتقي شابس بوزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت "لبحث الوضع الأمني الحالي والخطوات المقبلة لإسرائيل".

وذكر موقع الحكومة البريطانية أنه، حتى الآن، هبطت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحمل أكثر من 74 طنا من المساعدات الإنسانية في مصر، لتوجيهها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.


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