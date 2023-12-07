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“صحة غزة”: مستشفيات شمالي القطاع خرجت عن الخدمة

12/7/2023 5:19:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات شمالي القطاع خرجت عن الخدمة، مشددة على مواصلة العمل لتشغيل أي مستشفى في غزة، رغم الصعوبات جراء تداعيات حرب إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من شهرين.

ونقل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على منصة تليغرام عن المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع د. أشرف القدرة قوله إن“مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، ونواجه صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء (غرب مدينة غزة)”.

القدرة تابع:“سنواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم الصعوبات”، مضيفا أن“مستشفى ناصر في (مدينة) خان يونس (جنوب القطاع) أصبح مكتظا بنحو 1000 جريح، والمصابون يفترشون الأرض”.

كما نقل المكتب الإعلامي الحكومي عن وكيل وزارة الصحة المساعد في غزة ماهر شامية قوله:“مجمع الشفاء الطبي (تعرض لاقتحام إسرائيلي وطرد المرضى والأطقم الطبية والنازحين) لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين”.

وأكد أن“إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود.. افتتحنا مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الحاجات الصحية. ونحتاج إلى طواقم طبية وكل أنواع الأجهزة الطبية كي نقوم بخدماتنا”.

وبحسب السلطات في القطاع ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، فإن المساعدات الإنسانية، ولا سيما المستلزمات الطبية والوقود، التي تدخل غزة محدودة جدا ولا تتناسب مع حجم“الكارثة الإنسانية غير المسبوقة”؛ في ظل حرب مدمرة وقيود شديدة تفرضها إسرائيل على القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

(الأناضول)

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أشرف القدرةالعدوان على غزةمشافي شمال قطاع غزة

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