MENAFN - Amman Net)شبكة الإعلام المجتمعي تنظم فعالية بعنوان "أين حقوق الإنسان في غزة" لتسليط الضوء على جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان القطاع.الملك عبدالله الثاني يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل 17 طائرة تحمل مساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الهيئة اليوم.الجيش ينفذ إنزالا جويا رابعا لمساعدات طبية، للمستشفى الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزةوزارة الأوقاف تدين مخطط جماعات صهيونية-دينية متطرفة لتنظيم مسيرة معلنة في القدس المحتلة، وتؤكد أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحفاظ على هوية المسجد الأقصىاستشهاد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، فجر الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. كورال المدارس المستقلة في "أين حقوق الإنسان في غزة؟" (شاهد) 12/07/2023 - 11:41 عمان ن

شارك كورال المدارس المستقلة من فعالية شبكة راديو البلد 92.5 معرض "أين حقوق الإنسان في غزة؟".

وانطلقت الخميس فعالية معرض "أين حقوق الإنسان في غزة؟! بتنظيم من شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد، عمان نت)، وتاتي الفعالية بالتزامن مع الذكرى الـ 75 لإعلان حقوق الإنسان.

الفعالية تهدف لتسليط الضوء على التقصير والتخاذل الدولي تجاه ما يحدث من انتهاكات وجرائم حرب مستمرة في غزة والتركيز على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكيف ضرب الاحتلال والدول التي تدعي الحرية والديمقراطية المساندة له بتلك المبادئ عرض الحائط أمام جرائم الحرب بالجملة التي يتعرض لها قطاع غزة.

وتحظى الفعالية بمشاركة العشرات من الجهات والمنظمات الحقوقية من مثل حقوق المرأة والطفل والعمال، وستقدم توضيحا للمشاركين والزائرين خلال الفعالية من طلاب ومواطنين حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان في غزة في ظل صمت دولي.

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