كورال المدارس المستقلة في أين حقوق الإنسان في غزة؟ (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net)
شبكة الإعلام المجتمعي تنظم فعالية بعنوان "أين حقوق الإنسان في غزة" لتسليط الضوء على جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان القطاع.
الملك عبدالله الثاني يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل 17 طائرة تحمل مساعدات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الهيئة اليوم.
الجيش ينفذ إنزالا جويا رابعا لمساعدات طبية، للمستشفى الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزة
وزارة الأوقاف تدين مخطط جماعات صهيونية-دينية متطرفة لتنظيم مسيرة معلنة في القدس المحتلة، وتؤكد أن الوصاية الهاشمية مستمرة بالحفاظ على هوية المسجد الأقصى
استشهاد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، فجر الخميس، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. كورال المدارس المستقلة في "أين حقوق الإنسان في غزة؟" (شاهد) 12/07/2023 - 11:41 عمان ن
شارك كورال المدارس المستقلة من فعالية شبكة راديو البلد 92.5 معرض "أين حقوق الإنسان في غزة؟".
وانطلقت الخميس فعالية معرض "أين حقوق الإنسان في غزة؟! بتنظيم من شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد، عمان نت)، وتاتي الفعالية بالتزامن مع الذكرى الـ 75 لإعلان حقوق الإنسان.
الفعالية تهدف لتسليط الضوء على التقصير والتخاذل الدولي تجاه ما يحدث من انتهاكات وجرائم حرب مستمرة في غزة والتركيز على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكيف ضرب الاحتلال والدول التي تدعي الحرية والديمقراطية المساندة له بتلك المبادئ عرض الحائط أمام جرائم الحرب بالجملة التي يتعرض لها قطاع غزة.
وتحظى الفعالية بمشاركة العشرات من الجهات والمنظمات الحقوقية من مثل حقوق المرأة والطفل والعمال، وستقدم توضيحا للمشاركين والزائرين خلال الفعالية من طلاب ومواطنين حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان في غزة في ظل صمت دولي.
أخبار ثقافة أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN07122023000209011053ID1107552647
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.