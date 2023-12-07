معرض صور فعالية أين حقوق الأنسان في غزة (شاهد)

معرض صور فعالية أين حقوق الأنسان في غزة (شاهد)
التاريخ
12/7/2023 5:19:37 AM
(MENAFN
- Amman Net) انطلقت اليوم فعالية معرض "أين حقوق الإنسان في غزة؟! بتنظيم من شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد، عمان نت)، وتاتي الفعالية بالتزامن مع الذكرى الـ 75 لإعلان حقوق الإنسان.
شاهد جانب من المعرض:
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