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معرض صور فعالية أين حقوق الأنسان في غزة (شاهد)

12/7/2023 5:19:37 AM
(MENAFN- Amman Net) انطلقت اليوم فعالية معرض "أين حقوق الإنسان في غزة؟! بتنظيم من شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد، عمان نت)، وتاتي الفعالية بالتزامن مع الذكرى الـ 75 لإعلان حقوق الإنسان.

شاهد جانب من المعرض:

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