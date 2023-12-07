جهود ملكية مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

جهود ملكية مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة
التاريخ
12/7/2023 5:19:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جهود ملكية سامية مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة .
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