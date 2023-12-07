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اسعار ليرة الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس

12/7/2023 5:19:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 335 دينارًا، بينما بلغت 295 دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب اليوم الخميس

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند 41 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.3 ديناراً للشراء منهم

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