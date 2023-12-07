اسعار ليرة الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس
التاريخ
12/7/2023 5:19:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 335 دينارًا، بينما بلغت 295 دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب اليوم الخميس
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند 41 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.3 ديناراً للشراء منهم
MENAFN07122023000208011052ID1107552644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.