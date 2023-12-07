صحة غزة : مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة
التاريخ
12/7/2023 5:19:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة وهناك صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء
واضاف :" مستشفى ناصر في رفح أصبح مكتظا بنحو 1000 جريح والمصابون يفترشون الأرض ، و سنواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم الصعوبات"
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