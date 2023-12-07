شاهد لحظة انفجار هاتف في جيب رجل خلال الصلاة في اليمن - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اشتعال النيران بشكل مفاجئ في ملابس أحد المصلين في أحد مساجد مأرب.

وبحسب الفيديو، يظهر المواطن اليمني وهو جالس في المسجد، وفجأة اشتعلت النيران في ملابسه، ففرّ المصلون خوفا من حدوث شيء.

وتمكن أحد المصلين من إطفاء الحريق الذي اشتعل فجأة، وإنقاذ المواطن اليمني.

وبحسب بعض المصادر، فإن سبب الحادثة هو انفجار بطارية الهاتف الذي يستخدمه أحد المصلين، والذي كان مخبأً في جيب ثوبه.

لبنان 24