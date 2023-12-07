شاهد لحظة انفجار هاتف في جيب رجل خلال الصلاة في اليمن - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اشتعال النيران بشكل مفاجئ في ملابس أحد المصلين في أحد مساجد مأرب.
وبحسب الفيديو، يظهر المواطن اليمني وهو جالس في المسجد، وفجأة اشتعلت النيران في ملابسه، ففرّ المصلون خوفا من حدوث شيء.
وتمكن أحد المصلين من إطفاء الحريق الذي اشتعل فجأة، وإنقاذ المواطن اليمني.
وبحسب بعض المصادر، فإن سبب الحادثة هو انفجار بطارية الهاتف الذي يستخدمه أحد المصلين، والذي كان مخبأً في جيب ثوبه.
لبنان 24
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