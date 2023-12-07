إطلاق نار في مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت إدارة مدينة بريانسك غربي روسيا مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار وقع اليوم في إحدى مدارس المدينة.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "تلقت خدمة الطوارئ بالمدينة في الساعة 9:15 من صباح اليوم الخميس بلاغا بوقوع حادث في مدرسة رقم 5 في حي بيجينسكي. ووفقا المعلومات الأولية أحضرت طالبة في الصف الثامن سلاحا إلى المدرسة وبدأت بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص ومقتل اثنين. وأحد القتيلين الطالبة التي جاءت بالسلاح حيث أطلقت النار على نفسها".