إطلاق نار في مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت إدارة مدينة بريانسك غربي روسيا مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار وقع اليوم في إحدى مدارس المدينة.
وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "تلقت خدمة الطوارئ بالمدينة في الساعة 9:15 من صباح اليوم الخميس بلاغا بوقوع حادث في مدرسة رقم 5 في حي بيجينسكي. ووفقا المعلومات الأولية أحضرت طالبة في الصف الثامن سلاحا إلى المدرسة وبدأت بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص ومقتل اثنين. وأحد القتيلين الطالبة التي جاءت بالسلاح حيث أطلقت النار على نفسها".
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