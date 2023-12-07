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آلاف النازحين بمجمع الشفاء في ظل انقطاع تام للكهرباء

12/7/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وكيل وزارة الصحة المساعد بغزة ان مجمع الشفاء الطبي لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين

وبين ان إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود


وتابع :"افتتحنا مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الاحتياجات الصحية ونحتاج إلى طواقم طبية وكل أنواع الأجهزة الطبية كي نقدم خدماتنا"


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