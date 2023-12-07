آلاف النازحين بمجمع الشفاء في ظل انقطاع تام للكهرباء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قال وكيل وزارة الصحة المساعد بغزة ان مجمع الشفاء الطبي لا يوجد فيه كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين
وبين ان إعادة تشغيل المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة مع نقص الوقود
وتابع :"افتتحنا مركزين للرعاية الصحية في الأزقة كي نلبي الاحتياجات الصحية ونحتاج إلى طواقم طبية وكل أنواع الأجهزة الطبية كي نقدم خدماتنا"
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