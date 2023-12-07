روسيا والصين تحققان هدف الـ200 مليار دولار قبل موعده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 مستوى 200 مليار دولار.وبذلك تكون التجارة بين روسيا والصين قد حققت الهدف الذي وضعه رئيسا روسيا فلاديمير بوتين والصين شي جين بينغ قبل موعده، حيث تم استهداف هذا المستوى لعام 2024.



وأشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين صعد في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 26.7%، ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.17 مليار دولار.



وفي الفترة المذكورة (يناير - نوفمبر 2023) صدرت الصين بضائع بقيمة 100.33 مليار دولار إلى روسيا، بزيادة قدرها 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 11.8%، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.



وفي الشهر الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

RT