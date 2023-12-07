بمنظومة رجوم .. القسام تستهدف غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال
التاريخ
12/7/2023 5:19:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها استهدفت غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة
وقالت كتائب القسام في بيان عبر تيليجرام :"كتائب القسام تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم"
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