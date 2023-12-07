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بمنظومة رجوم .. القسام تستهدف غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال

12/7/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام انها استهدفت غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة

وقالت كتائب القسام في بيان عبر تيليجرام :"كتائب القسام تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم"

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