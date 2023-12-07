العلاج بالضوء يخفض بعض أعراض الزهايمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد باحثون بأن العلاج بالضوء قد يساعد في تحسين النوم، ويقلص الأعراض السلوكية النفسية لدى المصابين بمرض الزهايمر والخرف.وللوصول إلى هذه النتيجة، حلل فريق بحث من جامعة ويفانغ الصينية 15 دراسة أجريت في 7 دول، ونُشرت بين 2005 و2022.



وحسب "بلوس وان"، وجد التحليل أن علاج المرضى بالزهايمر والخرف بالضوء يمكن أن يكون مفيداً في تحسين كفاءة النوم، وزيادة الاستقرار اليومي، وانخفاض التقلبات اليومية.



وتقيس كفاءة النوم نسبة الوقت الذي ينام فيه المصاب بالفعل وإجمالي الوقت الذي يقضيه في السرير.



أما زيادة الاستقرار اليومي، فهو مقياس لقوة إيقاعات الساعة البيولوجية، أو مدى اتساق أنماط النشاط مع دورة الصباح والمساء.



بينما يقيس انخفاض التقلبات اليومية مدى تكرار الانتقال بين الراحة والنشاط خلال اليوم.



وقال الباحثون إن العلاج الدوائي الحالي للزهايمر يتضمن آثاراً جانبية، ويزيد خطر السقوط، في حين أن العلاج بالضوء بلا آثار جانبية.

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