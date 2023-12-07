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الأمانة: نقل مركز تخمين غرب عمان للدائرة الرئيسية بالعبدلي الأحد المقبل

12/7/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنه سيتم استكمال نقل مركز تخمين غرب عمان الى دائرة التخمين الرئيسية ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل


وقالت الأمانة في بيان اليوم الخميس، إن معظم خدماتها الخاصة بدائرة التخمين العقاري يتم تقديمها الكترونياً، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي


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