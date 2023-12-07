أردوغان يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إلى اليونان في زيارة رسمية هي الأولى له منذ سنوات، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، بأن أردوغان وميتشوتاكيس، سيترأسان الاجتماع الخامس، لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.

وقال البيان إن الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة الوزراء المعنيين من البلدين، سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة المستويات، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.

إلى جانب ذلك، يبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تهم البلدين. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة، التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز الأرضية القانونية للعلاقات الثنائية وفق ما يقول الجانب التركي.