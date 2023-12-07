أردوغان يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إلى اليونان في زيارة رسمية هي الأولى له منذ سنوات، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، بأن أردوغان وميتشوتاكيس، سيترأسان الاجتماع الخامس، لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.
وقال البيان إن الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة الوزراء المعنيين من البلدين، سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة المستويات، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.
إلى جانب ذلك، يبحث الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تهم البلدين. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة، التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز الأرضية القانونية للعلاقات الثنائية وفق ما يقول الجانب التركي.
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